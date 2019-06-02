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البحوث الفلكية تحدد موعد صلاة عيد الفطر

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متابعات حنان حمدتو

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عيد الفطر

معهد البحوث الفلكية

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأوضح المعهد - في بيان اليوم الأحد أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.

وأضاف أن سكان مدينتي بورسعيد وشرم الشيخ سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و12 دقيقة، فيما يحين موعد الصلاة في السويس وحلايب في الساعة الخامسة و14 دقيقة، وفي الطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و13 دقيقة، وفي مدينة سانت كاترين في الساعة الخامسة و11 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي شبين الكوم في الساعة الخامسة و 19 دقيقة، فيما يحل موعد الصلاة في كل من (طنطا - بنها - كفر الشيخ) في الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفي المنصورة وشلاتين في الساعة الخامسة و16 دقيقة، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و17 دقيقة.

وأشارت الحسابات إلى أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها في الساعة الخامسة و22 دقيقة في كل من الفيوم وقنا، وفي الخامسة و21 دقيقة في بني سويف، وفي الساعة الخامسة و25 دقيقة في (المنيا - أسيوط - أسوان - سوهاج)، وسيؤدي سكان مدينة أبو سمبل الصلاة في الساعة الخامسة و34 دقيقة، وفي مرسى مطروح في الخامسة و32 دقيقة، وستكون الصلاة في مدينة الغردقة في الساعة الخامسة و 15 دقيقة، وفي الخارجة في الساعة الخامسة و33 دقيقة، وفي الإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و13 دقيقة وفي نوبيع في الخامسة و8 دقائق.


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