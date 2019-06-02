وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات الجوية

02 يونيو 2019 - 01:11 م

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار أمس.

وألقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يمارسون مهامهم بكل إخلاص وتفانى لحماية سماء مصر والدفاع عن مقدساتها بالتعاون مع كل الأفرع والتشكيلات على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لمواجهة أى تهديدات أوعدائيات محتملة.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلى القوات الجوية ولأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية تقديراً لما يبذلونه من جهد وعمل لرفعة شأن القوات المسلحة كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار القائد العام إلى أن تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات والتضحيات التى سطرها نسور مصر دفاعا عن سمائها مؤكدا أن التفوق الهائل الذى تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسئولياتهم الكبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى آخذين بعين الإعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن واستمرار خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

كما قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال القوات الجوية تقديراً لأدائهم مهامهم بتفان وإخلاص.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.