تقشعر لها الأبدان.. مشاهد ليلة القدر فى عاصمة "البخاري"

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ليلة القدر
ليلة القدر

متابعات-علا خطاب

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أوزبكستان

البخارى

ليلة القدر

تزامنًا مع احتفال العالم الإسلامي بليلة القدر، التقطت طائرة دون طيّار، صورًا مذهلة لحشود بالآلاف في شوارع مدينة طشقند؛ عاصمة أوزبكستان، الدولة التي قدّمت للإسلام الأئمة والعلماء؛ كأمثال البخاري والترمذي والنسائي والخوارزمي والبيروني والزمخشري.

وأظهرت الصور الآلاف من المصلين المسلمين وهم يغمرون شوارع طشقند؛ لقيام ليلة القدر، وكان يمكن للحشود الضخمة في تلك الليلة أن تملأ ملعباً ضخمًا لكرة القدم.

واختار المصلون الوقوف في شوارع وسط طشقند بعدما امتلأت المساجد؛ فيما شارك ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم قيام تلك الليلة، التي نزل فيها القرآن الكريم، ويُغفر لمَن أقامها إيماناً واحتساباً.








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