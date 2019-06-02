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رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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عمرو دياب

عمرو أديب

تركي آل الشيخ

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، رسالة للمطرب عمرو دياب والإعلامي المشهور عمرو أديب، وذلك من خلال نشره صورة تجمعه معهم، معلقًا عليه: "وحشينا" .

ونشر "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": صورة تجمع المطرب عمرو دياب والإعلامي عمرو أديب.

وكتب "آل الشيخ" على الصورة قائلاً: "وحشينا".

يذكر أن الأعمال الغنائية للفنان عمرو دياب وتركي آل شيخ أثبتت نجاحها، بعدما تصدرت أغاني "الهضبة" التي كتب كلماتها وزير الترفيه السعودي، في الفترة الأخيرة.

وقدموا سبع أغانٍ اشترك فيهما عمرو دياب، وتركي آل شيخ، وحققوا نجاحًا كبيرًا.


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