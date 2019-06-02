السيسي: المسلمون في بلادنا يقتلون بأيدي إخوانهم

02 يونيو 2019 - 02:15 م



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل الأديان قوية، ولكن ما يضعفها هم المنتسبون لها، لافتًا إلى أن أهل الدين هم من يقدمونه بأخلاقهم وأفعالهم.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، متسائلا: "هل عندما نقارن الأمة الإسلامية بباقي الأمم ستكون الأقل إسرافًا في كل شيء"، موضحًا أن الإسلام يُساء له من قبل الغرب، ولكننا جزء من هذه الإساءة، متابعًا: "من أعطى للغرب الذخيرة حتى يسيئوا لنا".



وأشار إلى أن المسلمين ليسوا آمنين في بلادهم، موضحًا أن المسلمين يُقتلون بأيدي إخوانهم منذ سنوات كثيرة، وينفقون أموالا طائلة لحماية أنفسهم من هذا الفكر.





