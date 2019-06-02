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جامعة سوهاج: 10 حالات غش و5 أعمال شغب بالامتحانات

الحياة السياسية

جامعة
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امتحانات

كليات

جامعة سوهاج

حالات غش

أحمد عزيز

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم أعمال سير الإمتحانات بكليتي الآثار والألسن والذي يؤديها 1120 طالب وطالبة في تخصصات وأقسام مختلفة، يرافقه الدكتور عبدالناصر يسن عميد كلية الآثار والدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن ووكلاء الكليتين ورؤساء اللجان.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يسن أن الامتحانات تجرى بمقر الكلية بأقسامها الثلاثة آثار مصرية وإسلامية وترميم، ويؤديها 320 طالب في الفترة من 19 مايو الجاري حتى 20 يونيه القادم، وذلك على فترة واحدة.

وقال الدكتور أحمد عزيز،إن الجامعة وفرت كل اجهزتها المعاونة والعاملين لخروج العملية الامتحانية بشكل لائق دون مشكلات، وتسهيل كل المعوقات أما الطلاب.

وأضاف "عزيز" لـ"المصريون" أن الجامعة رصدت 10 حلات غش بعدد من الكليات ،و5 حلات أعمل شغب من بعض الطلاب داخل اللجان حتى الآن، وتم إحالتهم الى التحقيق،متابعا ان الجامعة وفرت أجهزة تكييف بقاعات الامتحانات لتوفير جو مناسب للطلاب ،لمواجهة درجة الحرارة.

وأوضح أنه تم توفير سيارات إسعاف وأطقم طبية  بالقرب من لجان الامتحانات  لمساعدة الطلاب فى مواجهة الطوارىء.

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