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«اللى اختشوا ماتوا»..طلاب يسخرون من امتحان الترجمة

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سخر عدد من الطلاب على منصات التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، من امتحان الترجمة الفرقة الثانية قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

بعد أن أدرج الممتحن عدد من الأمثلة الشعبية التي يتطلب على الطلاب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وجاءت على النحو التالي: "كشكشها ما تعرضهاش" و"اللي اختشوا ماتوا"،  والحل ليس فى الحل،كما ادرج أيضًا قطعة من وحي القلم للرافعي ضمن الأسئلة.

وعلقت  الطالبة حسناء: "احمدي ربنا أنك حولتي  لجامعة القاهرة كان زمانك اتمسح بيكي البلاط معاهم، أنا في سنة تالتة أهو وكل سنة بجيب في الترجمة امتياز والله ما فهمت حاجة"، في إشارة لصديقتها التي حولت دراستها لجامعة أخرى.

فيماغردت  نهال: " عشان أصل بتوع جامعة القاهرة في دلع ورفاهيه انتوا مش بتشوفوا ايه اللي بيحصل معانا أصلًا".

 يذكرأن الجامعة أنهت كل الإجراءات الخاصة بامتحان الطلاب المرضى، وحالات السجون، وأن أعمال الامتحانات منتظمة فى كل الكليات والشُّعب سواء كانت بنظام الانتظام أو الانتساب.

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