«السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»

02 يونيو 2019 - 09:45 م

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "صفقة القرن"، التي تستعد الإدارة الأمريكية تطبيقها في الشرق الأوسط بدءا من يونيو بمؤتمر البحرين.

وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لن نفرط في أي شبر من أرض مصر، سواء كانت سيناء أوغيرها، مؤكدًا أن كل ما يتردد عن صفقة القرن "أكاذيب".

وشارك في حفل الإفطار - الذي اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنوياً- عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.