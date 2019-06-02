» مهاجم الزمالك يشكو التوأم لـ«الفيفا»

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حسام حسن

باسم مرسى

إبراهيم حسن

تقدم باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى سموحة، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حسام حسن، المدير الفني للفريق، وتوأمه إبراهيم مدير الكرة.

وتضمنت شكوى باسم مرسى اتهام حسام وإبراهيم حسن بالتعدي عليه بألفاظ خارجة وتوبيخه أمام زملائه بالفريق، بسبب مناقشته لرفض أسلوبهما.

وقال باسم مرسي في شكواه لفيفا ضد حسام وإبراهيم أنه فوجئ بمنعه من أداء التدريبات والمباريات مع الفريق السكندري، وتجاهل أنه لاعب محترف، وتعد الكرة مصدر رزقه الوحيد، ما أدى إلى تأثير سلبي على حياته الشخصية.

يذكر أن باسم مرسي انتقل لصفوف سموحة على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .


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