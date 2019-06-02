ظهور مفاجئ لـ"حسن حسني".."لايف" مع محمد هنيدي

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محمد هنيدي

حسن حسني

صحته

بعد انتشار أنباء وتقاير تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، بل امتدت الشائعات لإعلان وفاته، فاجأ الفنان محمد هنيدي الجميع، بنشر صورة من زيارته للفنان حسن حسني مساء اليوم، للإطمنان عليه وال1ي بدا بصحة جيدة وهو يدخن "الشيشة".

وكتبت "هنيدي" تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" :" عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان .. لايف وحالا".

وهو ما تفاعل معه آلاف النشطاء، داعين له بالصحة وطول العمر.

وكانت الفنانة نهال عنبر، كشفت عن مستجدات وتطورات الحالة الصحية للفنان حسن حسني، بعد أنباء عن إصابته بوعكة صحية.

وقالت "نهال": "النجم الكبير حسن حسني في منزله حاليا، وصحته الحمد الله جيدة جدا ويمارس يومه بشكل طبيعي".

وأوضحت أن "واقعة تعرضه لأزمة صحية تعود إلى وقت سابق، حيث دخل المستشفى وخضع لعملية جراحية وهو الآن في منزله الحمد الله وبصحة جيدة".

كما قال الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن حسني وسط أسرته بصحة جيدة و"يوجه الشكر لكل من يحاول الاطمئنان عليه".

وقدم حسني (87 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن أكثر من 200 فيلم، إضافة إلى مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


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