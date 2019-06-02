  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:05 م
بحث متقدم
الدواجن

خسائر بالجملة لـ«مُربى الدواجن» بسبب ارتفاع درجات الحرارة

لفنان حسن حسني لا

ظهور مفاجئ لـ"حسن حسني".."لايف" مع محمد هنيدي

الرئيس السيسي

«السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»

أمير قطر

قطر تُبرر رفضها بيان "قمتي مكة" بـ4 أسباب

شيخ الازهر

ماذا قال شيخ الأزهر عن الحكام المسلمين في حضور «السيسي»؟

كوبر

«رامز» ساخرًا من «كوبر»: «ملك اللاموري في زوري»

صلاح

«صلاح»: لقب دوري الأبطال مجرد بداية

البحوث الفلكية

مفاجأة.. بشأن موعد أول أيام عيد الفطر

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد: طقس حار وسقوط أمطار على هذه المناطق غدا

المحامية

"تنورة" قصيرة لمحامية تتسبب في إيقاف قاض تركي

6 أطعمة تثير الكسل والخمول

الصفحة الأخيرة

تناول الطعام
تناول الطعام

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

هذه الأطعمة تسبب الكسل

#

بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد

#

5 أطعمة يُحذر وضعها في الـ«مايكرويف»

#

قبلة ساخنة لفنانتين شهيرتين في رمضان تثير ضجة


نصح خبراء التغذية بالابتعاد عن بعض الأطعمة التي تسبب الشعور بالكسل والخمول وانخفاض مستوى الطاقة بعد تناولها.
هناك أنواع من الأطعمة، يؤدي تناولها بشكل غير متزن إلى صرف الجسم طاقة أكبر ووقت أكثر لهضمها.
1. الخبز الأبيض
تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، لأن الدقيق الأبيض يسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.
والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقت طويل لامتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.
2. المقليات
تحتاج الأطعمة المقلية والغنية بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى تهضم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى مجهود أكبر لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.
3. أغذية منخفضة السعرات الحرارية
يسبب تناول هذه الأطعمة بشكل مبالغ فيه، إعطاء الدماغ إشارات بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض (حرق السعرات) وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.
وبالتالي من الأفضل تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، وعد الانتظار حتى الشعور بالجوع الشديد.
4. أطعمة منخفضة الحديد
يساهم الحديد في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص في النظام الغذائي الخاص فإن ذلك يقلل من مستويات الطاقة، وبالتالي يزداد الإحساس بالتعب والخمول.
والأطعمة التي تحتوي على الحديد منها الخضروات واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.
5. مشروبات الطاقة
يعتقد كثير من الناس أن مشروبات الطاقة هي أفضل السبل لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذه اعتقاد خاطئ.
فمشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي.
6. الكافيين
يجب تناول كمية كافيين معتدلة يوميا، فإن ذلك سيكون حتما مفيدا للصحة ويعزز الطاقة.
ولكن إذا أضحى المرء يعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصة في الأوقات القريبة من النوم، فإن ذلك سيضر الجسم لأنه يقلل من الرغبة في النوم،وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "تنورة" قصيرة لمحامية تتسبب في إيقاف قاض تركي
» "نتنياهو" يقيل وزيري العدل والتعليم
» مصرع اثنين وإنقاذ 73 في غرق قارب للهجرة قبالة ليبيا
» الأهلي يجدد عقد نجمه لمدة 4 سنوات
» أول تعليق رسمي على تحفظ قطر على بيان القمة الطارئة
» تفاصيل جديدة في سرقة فيلا ابنة «شوبير»
» مهاجم الزمالك يشكو التوأم لـ«الفيفا»
» «صلاح»: لقب دوري الأبطال مجرد بداية
» البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه
» «الخشت»: الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء
» تفسير رؤية المكان المهجور

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"