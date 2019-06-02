» مصرع اثنين وإنقاذ 73 في غرق قارب للهجرة قبالة ليبيا

02 يونيو 2019 - 10:32 م

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، انتشال جثتين قبالة السواحل الليبية، بعد غرق قارب متجه إلى أوروبا، يقل عشرات المهاجرين، بينهم أطفال ونساء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المنظمة قولها، في بيان، إن القارب كان يقل 95 مهاجرًا قبل أن ينقلب، الأحد، قبالة سواحل بلدة جارابولي غربي ليبيا وتبعد 60 كم شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت أنه تم انتشال جثتين حتى الآن.

وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم خفر السواحل الليبية، في تصريح صحفي، نقلته وكالة أسوشييتد برس، إن الجثتين اللتين تم العثور عليهما تعودان لطفل وامرأة.

وأضاف أنه تم إنقاذ 73 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال و25 سيدة، ونقلهم إلى مركز لجوء في طرابلس.

وأشار أنه لا يزال هناك نحو 20 مهاجرًا في عدد المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل عملية البحث عنهم.

