الإمارات توقف مسلسل إعلامية شهيرة بعد انضمامها لـ"الجزيرة"

02 يونيو 2019 - 11:12 م

قرر قناة "الظفرة" الإماراتية، وقف عرض مسلسل الدراما الأردني "صبر العذوب"، إثر انضمام بطلته، الإعلامية الأردنية الشهيرة علا الفارس، إلى قناة الجزيرة القطرية.

وقالت الفضائية الإماراتية عبر حسابها على تويتر: "تعتذر القناة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب".

وأضافت أن ذلك ”بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب و الكراهية و الفوضى في الوطن العربي“، حسب قولها.

وانضمت علا الفارس إلى قناة الجزيرة مؤخرًا، بعد أن تركت فضائية ”إم بي سي“السعودية .

وأعلنت الإعلامية الأردنية، علا الفارس ، انضمامها رسميا إلى شبكة "الجزيرة"، وقنوات Bein التابعة لها.

وفي مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عبر فضائية "الأردن اليوم"، قالت إنها ستقدم برنامج يحمل اسم "مع أو ضد" على شاشة BeinDrama ، إضافة إلى عملها مذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وبعد المقابلة، نشرت الفارس تغريدة، جاء فيها: "شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي (مع أو ضد) على قناة بي أن، أتمنى أن ينال إعجابكم".

وتابعت: "لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات، ربما لأن لها طعما مختلفا، الحنين يعيدني إلى شغف الأخبار، عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة".

وأثارت علا الفارس جدلا واسعا العام قبل الماضي، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة "إم بي سي" لإبعادها عن الشاشة، بعد الحملة ضدها.

وعلقت الفارس قبل نحو شهرين على الهجوم المتكرر ضدها، بالقول: "تناسى البعض 15 عاما من الحب و الإخلاص والاحترام والعشرة، وتفننوا في محاربتي بلا ذنب، ومع ذلك التزمت الصمت".

وتابعت حينها بأنها "أردنية"، مضيفة: "فمحاولات تصويري بالخائنة لعدم معاداتي لقطر لا أفهمها، أنتم أحرار في آراءكم وتوجهاتكم، أما سياسة لن تشتم معي فأنت ضدي، رجاء تخلصوا منها، فأنا لم أخفِ موقفي منذ بداية الأزمة، وما زال ثابتا، لقطر عندي مكانة كبيرة، حالها حال السعودية والإمارات والبحرين ومصر".