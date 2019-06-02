» وديًا.. فرنسا تهزم بوليفيا 0/2

02 يونيو 2019 - 11:34 م

فاز منتخب فرنسا على ضيفه بوليفيا، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب (لابوجوار) بمدينة نانت الفرنسية، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

جاء هدفا المنتخب الفرنسي (بطل العالم) في الشوط الأول، حيث افتتح توماس ليمار التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

واطمأن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا على جاهزية نجومه، كما فضل إراحة النجم الشاب كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة بسيطة خلال الشوط الأول، وذلك قبل لقاء الفريق المنتظر مع مضيفه منتخب تركيا يوم السبت القادم في الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب تركيا.

في المقابل، يستعد المنتخب البوليفي لخوض منافسات كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا)، التي ستنطلق بالبرازيل منتصف الشهر الحالي.

ويلعب منتخب بوليفيا في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات البرازيل وفنزويلا وبيرو، حيث يبدأ مشواره في البطولة، بمواجهة المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية للمسابقة يوم 15 يونيو الجاري.