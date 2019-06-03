» "علماء المسلمين" يناشد العالم حماية "الأقصى"

03 يونيو 2019 - 01:10 ص

ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العالم، حماية المسجد الأقصى والمصلين والمقدسيين، من الاعتداءات الإسرائيلية.



وقال علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد في بيان، الأحد، إنه "يدين ويستنكر بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل العصابات الصهيونية والمستوطنين".

كما أدان "إصابة عدد من المصلين والمعتكفين بجروح متفاوتة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم".

وأشار إلى أن الاعتداءات المتكررة "من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين عامة والمقدسين خاصة، وتعكير بهجة المسلمين في هذه الأيام".

وناشد القرة داغي، العالمين العربي والإسلامي والمنظمات الحقوقية والأممية بـ"حماية المصلين والمقدسيين من هذه الاعتداءات الظالمة لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة بالمسجد الأقصى".

وطالب الفلسطينيين بوحدة الصف والموقف ضد "المؤامرات التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في القدس الشريف".

وفي وقت سابق الأحد، أغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد، بحسب مدير الأقصى، الشيخ عمر الكسواني.