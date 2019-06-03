"القاهرة والناس" تكشف حقيقة بيع "شيخ الحارة"

03 يونيو 2019 - 02:40 ص

أعلنت إدارة قنوات «القاهرة والناس» عدم صحة ما تنشره بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع حقوق بث برنامج «شيخ الحارة» إلى قنوات إماراتية بعد صدور قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف البث، حيث إن منح حقوق بث البرنامج على قناة «الظفرة» وقناة «حواس» في الإمارات تم قبل بداية شهر رمضان 2019 وفقـًا للتعاقدات المبرمة معهما في 30 أبريل 2019، وشجرى تسليم الحلقات وبدء البث على هاتين القناتين يوميـًا بانتظام منذ اليوم الأول من رمضان 2019 طبقـًا للعقود الموقعة معهما قبل صدور قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وذكرت إدارة القنوات في بيان، الأحد، أنه احترامـًا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورغم أنه لا سلطة لنا على الإعلام في دولة صديقة، فقد بادرت «القاهرة والناس» إلى التواصل مع إدرة القناتين المذكورتين لوقف بث البرنامج، مع إبداء استعداد «القاهرة والناس» لتحمل أي أعباء مادية مترتبة على وقف عرض «شيخ الحارة» في القناتين.

