» طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي

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كشف الدكتور طه إسماعيل - نجم الأهلي السابق - مفاجأة غريبة حدثت له أثناء انضمامه للمارد الأحمر.

وقال "إسماعيل" في لقاء مع قناة "أون سبورت" : "كنت ألعب أنا وميمي الشربيني في أحد أندية القاهرة ولم نكن نملك ملعبًا فكنا نلعب على ملاعب الأهلي والزمالك ، وفي مرة كنا نلعب فرآنا أحد مسؤولي الأهلي وكلف الأستاذ عبده البقال بالتعاقد معنا".

وأضاف: "فوجئت بعبده البقال يتصل بي في منتصف الليل ويطلب مني النزول ومعي شنطة ملابسي فنزلت بالفعل وقام بتسفيرنا إلى مدينة رأس البر لحين إنهاء كل شيء مع نادينا القديم .. وبالفعل بعدها بفترة انضممت إلى الأهلي ولما غاب رفعت الفناجيلي عن اللعب نزلت بدلًا منه وبدأت مسيرتي مع المارد الأحمر".

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