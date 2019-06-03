» هكذا تحمي نفسك من "دودة الدماغ": تدخل الجسم وتأكل المخ

03 يونيو 2019 - 08:24 ص

حالة من الرعب سيطرت على سكان ولاية "هاواي" في أمريكا بعد تشخيص عدد من الحالات المصابة بالدودة الطفيلية التي تتغذى على الدماغ.



وبحسب الخبراء ، تتغذى الطفيليات على أنسجة دماغ البشر، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض يعرف باسم "التهاب السحايا اليوزيني"، الذي قد يؤدي إلى الموت، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".



وتتطور اليرقات حتى تنضج بما يكفي لتصبح معدية وتنمو وسط القواقع، وغالبا ما يتم أكل القواقع بواسطة الفئران، لكن في بعض الأحيان يقبل البشر على تناولها.



وأعلن قسم الصحة في هاواي ومراكز الوقاية من الأمراض، الطوارئ ووضع الموظفين في حالة تأهب، بعد تشخيص ثلاث حالات جديدة مصابة بهذا المرض.



وأضاف: "من المهم أن نتأكد من معرفة زوارنا بالاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من هذا المرض، الذي يمكن أن تكون آثاره خطيرة على المدى الطويل".



ووفقا للتحذير الصادر، فإن أحد الأفراد أصيب بعد "تناوله عن قصد قشرة القواقع" خلال زيارته الدولة، بينما تناول الآخران السلطات والفواكه غير المغسولة ، وأحيانا تتسلل إلى بعض من ينزلون إلى حمامات السباحة.



وللحماية منها يمكننا غسل الخضروات والفاكهة بشكل جيد وعدم أكل القواقع ، فضلا عن التأكد من نظافة حمام السباحة.



وتزايد عدد الإصابات في السنوات الأخيرة، حيث تم تأكيد 10 إصابات في 2018، و5 حالات جديدة خلال العام الجاري.

