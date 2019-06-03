3 قتلي واصابات خطرة في فض اعتصام السودان

03 يونيو 2019 - 09:35 ص

تمكنت القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين من فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة "الخرطوم" مما أسفر عن 3 قتلى واصابة آخرين بجروح خطرة.

وكانت قوات أمنية دخلت ميدان الاعتصام في محاولة لفضه، وقد سمع إطلاق نار كثيف، وقد أحرقت عدد من الخيم داخل مكان الاعتصام. وإزاء ذلك، دعا تجمّع المهنيين إلى "عصيان مدني شامل"، مطالبًا بحماية المتظاهرين في الميدان، وقد ذكر أنّ "المجلس العسكري يحشد قواته في محاولة لفضّ الاعتصام".

وجاء هذا التطور بعد ساعات من دعوة قوى إعلان "الحرية والتغيير" المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين.

وأشارت إلى أنّ "اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم حدوث تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام". وكشفت أنّ "لجانها الأمنية أوقفت عددًا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات".

وكان الجهة الشمالية للاعتصام المحاذية للنيل الأزرق شهدت، يوم السبت الماضي، أعمال شغب وإطلاق نار، مما أدى لسقوط مصابين. وحملت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للحراك القوات النظامية مسئولية إطلاق النار.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد اعتبر في وقتٍ سابق أنّ "ميدان الاعتصام فقد طابعه السلمي"، متحدثًا عن "تسلل مسلحين إلى ساحة الاعتصام يهددون السلم والتماسك في البلاد". وفي السياق، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن "الجيش السوداني لن يقبل باستمرار الفوضى".