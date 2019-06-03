سؤال بامتحان "آداب حلوان" عن ترجمة "كشكشها متعرضهاش"

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الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان
الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان

إيمان هاني

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الحدث اليوم

سيد علي

امتحان

أداب حلوان


رد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، علي واقعة سؤال امتحان "كشكشها متعرضهاش"، قائلا :" سمعت بالواقعة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تأت لي شكوى رسمية بها.

 وأضاف "نجم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه تواصل مع الطلاب وأخبرهم ألا يقلقوا لأنه سيبحث الأمر.

وأشار إلى أنه إذا كانت الإجابات ضعيفة في هذين السؤالين سيتم إعادة توزيع الدرجات على باقي الأسئلة.

وكان طلبة الصف الثاني بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فوجئوا بوجود أمثلة شعبية مطلوب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ومن بينها "كشكشها متعرضهاش"، وأيضا سؤال آخر عبارة عن قطعة من أدب وحي القلم لـ"الرافعي".

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