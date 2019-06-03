بشرى سارة من الكاف والفيفا للوداد بشأن موقعة الترجي

03 يونيو 2019 - 10:25 ص

طمأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الأفريقي "الكاف"، فريق الوداد المغربي بشأن مباراة الترجي التونسي التي انسحب منها الفريق المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الأحداث التي وقعت في اللقاء وتعطل تقنية "الفار".ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف: "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب".

ومما يزيد احتمالية إعادة المباراة هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تهنئة الترجي التونسي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا.