  • الإثنين 03 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
راشد الغنوشي

سر ترحيل "الغنوشي" بعد عام من بقائه في مصر

الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق

وزير سابق: بحب أقرأ مجلة "ميكي"

الوداد والترجى

بشرى سارة من الكاف والفيفا للوداد بشأن موقعة الترجي

صلاح وميسي

صلاح ورفاقه يضعون "ميسي" في موقف صعب

اعتصام السودان

3 قتلي واصابات خطرة في فض اعتصام السودان

عيد الفطر

دولة إسلامية تعلن أول أيام عيد الفطر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 6.2 يهز "سومطرة"

"بيت المقدس" تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على إيلات

هجوم صاروخي علي مطار "التيفور" بسوريا

العملات الاجنبية

سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

صلاح

صلاح في ورطة .. والسعودية القادرة فقط على إنقاذه

بشرى سارة من الكاف والفيفا للوداد بشأن موقعة الترجي

الرياضة

الوداد والترجى
الوداد والترجي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بيان من الرئاسة بشأن مشاركة "السيسى" فى قمم مكة

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في ثاني أيام رمضان

#

بشرى سارة لطلاب الصف الأول الثانوي

#

"الإسكان الاجتماعي" تزف بشرى سارة لأهالي الصعيد

الفيفا

الكاف

الترجى

الوداد

الاتحاد المغربى

طمأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الأفريقي "الكاف"، فريق الوداد المغربي بشأن مباراة الترجي التونسي التي انسحب منها الفريق المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الأحداث التي وقعت في اللقاء وتعطل تقنية "الفار".ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف: "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب".

ومما يزيد احتمالية إعادة المباراة هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تهنئة الترجي التونسي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» 3 إصابات لا يجوز تعرض المرأة لهم خلال ضربها
» هكذا تحمي نفسك من "دودة الدماغ": تدخل الجسم وتأكل المخ
» طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي
» معهد الفلك يعلن عن موعد صلاة عيد الفطر بـ"الدقيقة"
» رئيس دولة آسيوية يعترف: أنا شاذ جنسيا
» مجزرة دموية ضد معتصمي السودان: قتلى وجرحى
» كشف سر اختفاء الفنان "محمود ياسين" عن الساحة
» الحكومة البريطانية تهنىء محمد صلاح وليفربول
» مكة.. أكثر من مليوني مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام
» «السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»
» صلاح هزم "الإسلاموفوبيا" في معقل ليفربول

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار