سر ترحيل "الغنوشي" بعد عام من بقائه في مصر

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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن سر ترحيل "راشد الغنوشي"، زعيم حركة النهضة التونسية، بعد بقائه عام واحد بمصر قائلا :" الغنوشي جاء إلى مصر عام 1964، ليدرس في كلية الزراعة بمصر.

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أنه أثناء تواجده بمصر تشبع بالفكر الناصري الذي كان سائدًا في مصر آنذاك، وآمن به.

وتابع الدئهي قائلا :" أنه بعد عام واحد من وجوده في مصر حدث خلاف سياسي بين قيادتين في تونس، وهما الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، ونتيجة لهذا الصراع قررت السفارة التونسية ترحيل الطلاب التونسيين ومنع بقائهم في القاهرة لأغراض الأمن القومي التونسي وبالتالي تم ترحيله إلى بلاده بعد عام واحد قضاه في مصر.

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