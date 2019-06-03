ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام السودان لـ14 قتيلاً

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الإعتصام

المجلس العسكري

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ارتفع عدد ضحايا فض اعتصام العاصمة السودانية الخرطول من أمام مقر قيادة الجيش إلى 14 قتيلا إضافة الي العديد من الاصابات الخطرة بين المعتصمين.

وأكدت الحكومة السودانية توقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم بسبب استمرار الاعتصام، كما تم إغلاق كامل للشوارع في الخرطوم وبحري وأم درمان ومواجهات بين سكان الأحياء والقوات النظامية.

وحسبما أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، قال الناطق باسم المجلس العسكري السوداني: لم يتم فض الاعتصام بالقوة وسنستأنف التفاوض يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وكانت قوات أمنية دخلت ميدان الاعتصام في محاولة لفضه، وسُمع إطلاق نار كثيف، وأحرقت عددا من الخيم داخل مكان الاعتصام، وإزاء ذلك، دعا تجمّع المهنيين إلى "عصيان مدني شامل"، مطالبًا بحماية المتظاهرين في الميدان، وقد ذكر أنّ "المجلس العسكري يحشد قواته في محاولة لفضّ الاعتصام".


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