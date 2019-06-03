» الإمارات تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السودان

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت شركة "طيران الإمارات"، تعليق رحلاتها رقم EK 733 وEK 734 بين الخرطوم ودبي، المقررة الإثنين، بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

وذكر متحدث باسم الشركة، عبر بيان، أنه "على المسافرين المتضررين بهذه الرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب طيران الإمارات، لإعادة حجز رحلاتهم أو إجراء ترتيبات سفر بديلة".

وقال إن الشركة تراقب الوضع عن كثب وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، و"تعتذر عن أي إزعاج".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، إلغاء رحلة من مطارها الرئيس، إلى الخرطوم.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ألغت الرحلة رقم (MS 855 )، والمقرر إقلاعها اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في الرابعة عصراً (14: 00 تغ)؛ نظرا للأحداث الجارية في السودان.

ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، المستمر منذ نحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.

وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أسفر فض الاعتصام عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.

وأفاد الشهود بأن المعتصمين تفرقوا في أحياء الخرطوم، فيما لا تزال قوات حكومية، حتى الساعة (13.00 ت.غ)، تحاصر بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.

بينما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

وردا على فض الاعتصام، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الجماهير إلى الخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.


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