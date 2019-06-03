



خذ قسطا من الفرح كل يوم، وإن استطعت في كل لحظةكان صلى الله عليه وسلم يحب البشارة ويُكثر من قول: (أبشر) (بشّروا ولا تنفّروا ويَسّروا ولا تُعسِّروا)لا تحبس الكلام الطيب في قلبك فَالكلام الطيب عبادة وهداية (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ)امدح اشكر وادع الله لمن تحب وقل خيراً (وقولوا للناس حسنا)كان ? بسَّاما سلِسا يزرع الفرح بين الناس وإذا خيِّر بين أمرينِ اختار أيسرهما(لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق) الحاكم(إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق) مسلميقول جرير بن عبد الله (ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي)ابتسم رغم الجراح فالمستقبل لك فأنت جزءٌ من خير أمَّة أُخرجت للناسابتسم وتفاءل رغم الحزن والألم وكثرة الجراح فالقلوب دامية والأجساد معذبة والأرواح مهددة والأوطان ضائعة والأعداء متربصة وصار الحلم كابوسا مرعبا مفزعا مريراورغم ذلك يقول محمود درويش (في هذه الأرض ما يستحق الحياة)الفرحة واجبة شرعية (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)الفرح بالطاعة والحزن على السيئة دليل على الإيمانقال صلى الله عليه وسلم (من سرّته حسنته، وساءته سيئته؛ فهو المؤمن)الفرح لحظة والرضا حياه والأنس بالله في حضرة الطاعة لذةرحلة الخلود في الجنة لابد لها من رحلة صمود وثبات ويقين في الدنياتفاءل وسدد وقارب وابشر فغدا يشرق يوم جديد وفجر وليدأمس مضى واليوم يسهل بالرضا وغدا ببطن الغيب شبه جنينسيأتي أجمل يوم بالتأكيد سنحيى سنرزق سنسعد سنفرح سنبكي من شدة الفرحسنتقارب نتهادى نتعانق نتأسى نتغافر نتصافى نتصافح نتسامح وسنعوض بكل جميلوسيرزقنا الله عوضا وفرحا وفرجا ورضا ورزقا وخيرا كأن لم نحزن من قبل أبداستزهر الورود وستشرق الأرض بنور ربها وستسري ابتسامة القمر تضئ الأفقفكُل الطُرق إلى الله مُزهِرة والقلوب البيضاء النقية الطاهرة، لا تُغيرها كثرة الشرور.ولا تبالي فستشفى الجراح وظلام الليل لن يطول، ستسكن العاصفة وينزل المطروينبت الزرع ويبزغ الفجر وتشرق الشمس بإذن ربهاسيعود الحب للوطن بعد زوال الغمة ويعود الناس إلى دين الله أفواجاويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباالأمور تجري بمقادير الله فلا يكون في كونه إلا ما يريد فالكون كونه والملك ملكهما نحن إلا أسباب وستار لقدرة الرب، ما تخيل نوح أن يُغرق الكون من أجلهوالنار تفقد خصائصها فتكن بردا وسلاما على إبراهيموهلاك فرعون يكون في يوم زينته وبطشههون عليك ما أنت إلا عبد وللرب في كونه شأن فالعبد عبد والرب ربفالأمر ينزل من السماء والله يفعل ما يشاءلله الأمر من قبل ومن بعد وكل يوم هو في شأنإن نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو الـمستعان على أداء الشكروإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته.ففرج الله قريب وحكمته غير خافية على المؤمنين، يمهد لأمر عظيم ولابد له من تضحيات عظام يمهد لدينه ويغرس لدعوته ويحفظ أولياءه وينصر جنوده يد الله تعمل في الخفاء.اللهم أنت لها ولكل كرب إن ربي لطيف لما يشاءتضيق وكأنها لن تتسع وتتسع وكأنها لم تضيقومحن الزمان كثيرة لا تنقضي وسرورها يأتيك كالأعيادولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرجضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجوكم لله من لطف خفي لطفه يجري وعبده لا يدريلولا الألم لما أبدع القلم ومن وسط الجراح تنبت الأزهار وينجلي الظلام وتشرق الأنواروتعرف معادن الرجال ويسود الحق وترفع الرايات ونتطلع لرب السماء فبعد بزوغ الفجر وبروز الشمس لا يسترشد بالنجم فيا أفئدة الطير ورياحين الزهور ونور القمرأمل يداعب خاطري يسمو للسبع الطباق.كل ليلة مظلمة لها نهار منير وعندما يأتي النهار سينكشف كل الخونةيسقط الخائنون وتبقى الأمة ويحيا الوطنوما كان الحق أوضح منه في يوم من الأيام كالآن ومن اختلف فيه رغم وضوحه لو نزل عليه المسيخ الدجال غدا ربما لا يفرق بينه وبين المسيح عليه السلاملا تحزن إن الله معنا إن الله يمهل ولا يهمللن تسكت المآذن ولن ينتصر الباطل ولن يزهق الحقفالحق وربي منتصر ومصير الباطل خذلانوسيمطر القلب فرحا فالأشجار العظيمة لا تتأثر بالاجتثاث ستنبت وتكمل نموها بإذن ربهاووجه القمر قد يعتريه بعض الغيوم ولكنك على ثقة بانبعاث النور وانتشار الضياء وهداية الحيارى وكذلك غيوم الباطل لا تبدد نور الحق ولا أصالته في النفوستمتعوا بقضاء الله وقدره يطوي الأرض طيا ويختصر الزمان اختصارا ويريك عجائب صنعه، يعز من يشاء ويذل من يشاء يرفع ويخفض ويشفي صدور قوم مؤمنينأسعد الله أوقاتكم وأعمالكم وأعماركم وقلوبكم بالخير والبركة والرضا والسرورشموس أنتم لا تنطفئ دمتم بخير وعافيةدمتم لدعوتكم فداء ولإخوانكم شفاء وبلسم ودواءولأوطانكم حماة وحراس ولأمتكم نبراس يضئ الحياةولأحبابكم قمرا منيرا وضياء وسماء صافية ونقاءوشمس دافئة مشرقة وابتسامة تنير الحياةدمتم رفقاء الدنيا والآخرة يا أجمل عطايا السماء