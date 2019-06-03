السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الإثنين ثبوت رؤية شهر شوال وغدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك- بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس".

وكانت قد بدأت لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة العربية السعودية عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الإثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وتشكلت على ضوء دعوة المحكمة العليا لجان للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق وقضاة المحاكم، حيث تخرج اللجان قبيل مغرب اليوم الإثنين لمواقع الرصد في الأماكن المرتفعة والمجهزة، قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية الهلال.