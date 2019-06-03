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مقتل 231 مدنيا في غارات على إدلب السورية

عرب وعالم

سوريا
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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قتل 231 مدنيا في هجمات شنتها قوات النظام السوري وداعميه، على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، خلال مايو الماضي.

وبحسب معلومات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن إدلب تعرضت خلال الشهر الماضي، لـ3 آلاف و901 غارة جوية، وتلقت 10 آلاف و285 قذيفة صاروخية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 231 مدنيا بينهم 59 طفلا و56 امرأة، وإصابة 659 شخصا بينهم 163 طفلا و144 امرأة.

واستطاعت الفرق المختصة خلال مايو الماضي، تفكيك 101 قنبلة وقذيفة لم تتفجر، وخلال أعمال التفكيك قتل شخص وأصيب 10 آخرون.

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.


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