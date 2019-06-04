دبلوماسي ياباني يقتل ابنه خوفًا على حياة الناس

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قتل

اليابان

دبلوماسي

ابنه

قام دبلوماسي سابق في اليابان بقتل ابنه الإنعزالي البالغ من العمر 44 عاما طعنا بالسكين خشية أن يؤذي الناس، حسب وسائل إعلام يابانية.

ويسلط الحادثان الضوء على ما يطلق عليها ظاهرة (هيكيكوموري) المتزايدة في اليابان، وهم أناس يعيشون منغلقين على أنفسهم في المنزل مع آبائهم ونادرا ما يخرجون، إذا خرجوا في الأساس، ويمضون أيامهم في عزلة ، وفقاً لـ “يورو نيوز”

وقالت شرطة طوكيو إنها ألقت القبض على هيدياكي كومازاوا (76 عاما) يوم السبت بتهمة الشروع في القتل بعد مزاعم بأنه طعن ابنه بسكين، وذكرت وسائل الإعلام، الاثنين، أن كومازاوا متهم الآن بالقتل بعد وفاة الابن.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن كومازاوا، وهو مبعوث سابق لدى جمهورية التشيك، أبلغ المحققين أنه شعر بقلق من ابنه بعد أنباء الأسبوع الماضي بأن رجلا يحمل سكينا هاجم مجموعة من التلميذات وقتل اثنتين وأصاب 17.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن كومازاوا أبلغ الشرطة أن ابنه كان انعزاليا وأحيانا كان عنيفا، وقالت وسائل الإعلام إن الطعن أعقب مشادة عنّف فيها الأب ابنه لأنه غضب بسبب ضجة ناجمة عن نشاط رياضي في مدرسة قريبة.


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