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أبو ردينة: تصريحات كوشنر استخفاف بالشعب الفلسطيني

عرب وعالم

نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس محمود عباس
نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس محمود عباس

المصريون ووكالات

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رفضت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شكّك خلالها في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.
وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، اعتبر نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن تصريحات كوشنر "تشكل استفزازا واستخفافا بالشعب الفلسطيني، وبالأمتين العربية والإسلامية".
وأضاف أنها "تعبر عن مدى فشل ما يسمى بخطة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية تسويقها بلا فائدة".
وقال أبو ردينة إن "الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه، وهو الأقدر على بناء دولته الفلسطينية العصرية، ولا ينتظر شهادة أحد ليتخلص من الاحتلال".
وفي وقت سابق الإثنين، قال كوشنر إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير مصيرهم"، إلا أنه أعرب عن تشككه في قدرتهم على حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.
وأضاف كوشنر في مقابلة مع قناة "إتش بي أو" الأمريكية: "أعتقد أنه ينبغي أن يكون لهم (الفلسطينيون) الحق في تقرير المصير، وأترك التفاصيل حتى ننتهي من إعداد خطة السلام".
وردا على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون قادرين على إدارة شؤونهم دون تدخل الإسرائيليين، قال: "هذا أمر ينبغي أن ننظر فيه. أملنا أن يتمكنوا من ذلك بمرور الوقت".
وأضاف: "لا بد أن يكون هناك نظام قضائي عادل للفلسطينيين وحرية صحافة وتسامح مع كل الأديان قبل أن تصبح الأراضي الفلسطينية قابلة لإدارة دولة".
وتأتي تصريحات كونشر بينما تحشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، من المقرر عقده في يونيو/حزيران الجاري، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها بعد أيام، تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين. -

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