أحمد موسى لـ"المصريين" : عندي ليكم خبر حلو

04 يونيو 2019 - 12:23 م





زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للشعب المصري بشأن تغطية تيم سبوت لكأس الأمم الأفريقية، قائلا: " عندي ليكم خبر حلو ، البث هيكون على أعلى مستوى، أحسن من البي إن سبورت، الـ Hd، هيكون على أحدث تقنيات، والبث الأرضي هيكون زيه زي الفضائي".



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن الوطنية للإعلام أعلنت أنها تمتلك حق البث الأراضي لكافة فاعليات كأس الأمم الإفريقية، بمقتضى القانون، مضيفًا أن قناة تيم سبورت ستقوم ببث كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومن لم يستطيع مشاهدة هذه المباريات من خلال البث الأرضي، عليه أن يذهب إلى أقرب مركز شباب لمشاهدة كافة المباريات.





وتابع الإعلامي ،بأن بث بطولة الأمم الإفريقية لن تكون الحدث الأول الذي سيذاع على فضائية تيم سبورت، معقبًا:" محدش يشترك في البي إن سبورت تاني، ليه تدفع 600 جنيه أشتراك، اتفرج ببلاش"

