"الجندي": الصلاة على النبي أثناء التشهد ليست فرضا

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الشيخ خالد الجندي

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الشيخ خالد الجندي
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الجندى

راديو 9090



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد أثناء الصلاة، اعتبره الشافعية والحنابلة فرض.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" ، بأن بعض الحنفية والمالكية اعتبروا الصلاة على النبي أثناء التشهد مستحبة وليست فرضًا.

 و تابع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،قائلا :" الصلاة عماد الدين و المحافظة عليها رزق من الله سبحانه و تعالي ، و معرفة شروط صحتها و كيفية قضائها أمر واجب علي كل مسلم ".

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