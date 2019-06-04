مظاهرات بالسودان بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط المجلس العسكري

خرج آلاف السودانيين اليوم الثلاثاء في مظاهرات بعد صلاة عيد الفطر في الخرطوم ومدن أخرى، منددين بقرارات المجلس العسكري، ورافعين شعارات تطالب بإسقاطه.

وتأتي هذه المظاهرات بعد يوم دام عاشته العاصمة الخرطوم خلف 35 قتيلا ومئات الجرحى، أثناء محاولة قوات الأمن السوداني فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وفقا لـ"RT".

وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاعتصام والصلاة في الميادين وشل الحياة العامة.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمس الاثنين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والدخول في إضراب شامل وعصيان مدني اعتبارا من يوم الاثنين.