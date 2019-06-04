» مقتل 4 في حادث إطلاق نار بأستراليا

قتل أربعة أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار في فندق بوسط مدينة داروين شمال أستراليا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رجلا مسلحا اقتحم الفندق وأطلق النار عشوائيا على عدد من الغرف بداخله، ولاذ بالفرار.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين، إن "الحادث ليس إرهابيا، بل عمل عنف فظيع أودى بحياة أربعة أشخاص"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر مسؤول الشرطة المحلي لي مورغان: "تلقينا تقارير عن وجود عدد من المصابين إلى جانب القتلى الأربعة".

وأعلنت السلطات لاحقا اعتقال مطلق النار، دون الكشف عن هويته أو دوافعه.