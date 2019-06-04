تناول الكاكاو يوميًا يحافظ على صحة القلب

04 يونيو 2019 - 05:02 م

أفادت دراسة دولية، أجراها باحثون من جامعة "سري" البريطانية، بالتعاون مع كلية الطب جامعة "هارفارد" ومركز "فريد هاتشينسون"، بأن تناول الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجيًا، يمكن أن يحافظ على صحة القلب ويحد من ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول.

وأوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيًا هما "الفلافانول" و"البروسيانين".

ولاكتشاف فاعلية الكاكاو على صحة القلب، أجرى الفريق دراستين، الأولى على 45 من الذكور الأصحاء البالغين، وقسموهم إلى 3 مجموعات تناولوا كميات مختلفة من "الفلافانول" و"البروسيانين" لتحديد تأثير كل منها على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتناولت المجموعة الأولى مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 130 مليجرام من "الفلافانول" وكذلك 560 مليجرام من "البروسيانين" يوميا، فيما تناولت الثانية مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 20 مليجرام فقط من "الفلافانول" و540 مليجرام من "البروسيانين" يوميًا، أما المجموعة الثالثة فقد تناولت كبسولات وهمية لا تحتوي على مركبات الكاكاو.

كما أجرى الفريق دراسة أخرى استمرت 5 سنوات، وشملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الكاكاو يوميًا بتركيزاته المختلفة، تحسنت لديهم وظيفة الأوعية الدموية ومستويات ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول في الدم بعد شهر واحد من الاستهلاك اليومي للكاكاو، مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواءً وهميًا.

وأشار الفريق إلى أن مرحبا "الفلافانول" و"البروسيانين" يتواجدان أيضًا في التفاح، والعنب، والتوت.

وقال الدكتور كريستيان هايس، فائد فريق البحث جامعة سري البريطانية إن فوائد "الفلافانول" و"البروسيانين" شملت تحسينات في قدرة الأوعية الدموية على التمدد، بالإضافة إلى تحسينات في ضغط الدم وتصلب الشرايين على المدى الطويل".

وأضاف: "مع تقدمنا في العمر يزداد ضغط الدم والكولسترول وتصلب الشرايين، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة"، لكن الدراسة كشفت أن تناول الأغذية الغنية بـ"الفلافانول" و"البروسيانين" يمكن أن يساعد الناس في الحفاظ على صحة القلب.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن الكاكاو يعد وسيلة آمنة للوقاية من مرض الزهايمر، لأنه يمنع تراكم البروتينات الضارة التي تسبب تلف الدماغ، لاحتوائه على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة.

وتستخرج بذور الكاكاو الخام من شجرة الكاكاو، ثم تُجفف وتُحمص قبل استخدامها في إنتاج أنواع الشوكولاتة المختلفة، وتتميز حبيبات الكاكاو بمذاق مر ولكن يُمكن تحليتها مع العسل أو استخدامها في صناعة المخبوزات المختلفة.

