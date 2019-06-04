علماء يكشفون فوائد غير متوقعة للبطاطس خاصة للنساء

04 يونيو 2019 - 05:04 م

أكد الخبراء أن الأقنعة المصنوعة من البطاطس فعالة في التخلص من النمش وتقليل التجاعيد على الوجه.

ويعتبر العلماء هذه الطريقة للعناية بالبشرة بديلا ممتازا لمستحضرات التجميل باهظة الثمن. ولكل امرأة تشعر بالقلق إزاء حالة وجهها وتولي اهتماما خاصا للحفاظ على نضارة الجلد.

ومن المعلوم أن مرونة الجلد تقل مع التقدم بالعمر وتظهر التجاعيد. وتتأثر أدمة الجلد بالعديد من العوامل، بما في ذلك عدم كفاية الراحة والأشعة فوق البنفسجية والإجهاد والبيئة المحيطة، ونتيجة لذلك تبدأ البقع (النمش والحبوب الأخرى) بالظهور على الوجه.

ولا تلبي المنتجات في محلات التجميل دائمًا توقعات النساء. وهنا ينصح الخبراء باستخدام قناع من البطاطس التي يمكن أن تقلل من التأثيرات التي تأتي من البيئة المحيطة، وفق موقع "وان".

وأضاف الخبراء أن هذا النوع من العلاج مفيد جدا وينظف الوجه ويجدد خلايا الجلد ويساعد على جعل الأدمة أكثر مرونة.

