» «لاسارتي» يمدد راحة لاعبي الأهلي 48 ساعة جديدة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بمد فترة الراحة السلبية التي منحت للاعبين أمس الإثنين، بعد عدم وضوح أي رؤية لمستقبل مباريات الفريق في الدوري أو الكأس، لمدة 48 ساعة جديدة.

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونغولي ومنتخب الكونغو لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفيه الحالية.

وتواصل الأهلي مع مسئولي فريق مازيمبي لمعرفة طلباتهم وطلبات اللاعب المالية تمهيدأ لإرسال عرض رسمي لضم اللاعب صاحب الـ21 عاما، والذي تألق مع فريقه الكونغولي مؤخرا.

ونال اللاعب إشاده مسئولي كرة القدم بالقلعه الحمراء وطالبوا ضرورة التعاقد معه، خاصة وأنه لاعب صغير ويتميز بالسرعة والمهارة والقوة وحسن إنهاء الهجمات.

من جهة أخرى، صرفت إدارة النادي الأهلي، النظر عن التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، لقيادة الفريق الكروي، خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، والمنتظر رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

وتم عرض هيرفي على الأهلي، من أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، وجاء رفض إدارة النادي التعاقد معه بسبب المقابل المادي المرتفع، إذ أبلغ وكيل المدرب الفرنسي، النادي بوضع رينارد سقفاً لراتبه في الدول العربية يتراوح من 4 إلى 5 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو ما تحفّظت عليه الإدارة الحمراء، ولم تتحدث مع المدرب أو وكيل أعماله الذي رشحه للنادي.

وللسبب نفسه المتعلق بالقيمة المالية، رفض النادي أيضاً إتمام التفاوض مع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي، الذي تم عرضه على إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، لقيادة الفريق الأول بداية من الموسم الجديد من خلال وكلاء بعد رحيله عن فريق الهلال السعودي مؤخراً، إذ علمت إدارة الأهلي من وكيله قيمة المقابل المادي الذي يتقاضاه في الموسم، ويصل إلى 2 مليون ونصف المليون دولار في الموسم، واعتبره النادي مبلغاً ضخماً لن يتمكن من تدبيره، وتم غلق التفاوض معه.