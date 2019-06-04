  • الثلاثاء 04 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:08 م
بحث متقدم
سيارات

الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

هلال العيد

«الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»

أمريكا والصين

الصين تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا

صلاة العيد في السودان

مظاهرات بالسودان بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط المجلس العسكري

الأرصاد.. طقس حار

تفاصيل طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

مصر للطيران

عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

صلاح

ريال مدريد يقدم عرضًا بـ"200" مليون لـ"صلاح" وهذا رده

السودان

35 قتيلًا حصيلة فض اعتصام السودان

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: ضرب الزوجة لا يقبل عليه إلا كل لئيم

السيسي

الرئيس "السيسي" يهنئ الجالية المصرية بالخارج بعيد "الفطر"

عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

«مصر للطيران» تلغي رحلة للسودان بسبب تطورات الأوضاع

#

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

#

"مصر للطيران": تسيير 16 رحلة من مطار القاهرة إلى الأراضي المقدسة

#

"مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر نقل المعتمرين

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 وMS 853 المقرر إقلاعهما اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا والساعة 23:45 مساء.

وأهابت شركة مصر للطيران في بيان لها عصر اليوم الثلاثاء، بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 4 في حادث إطلاق نار بأستراليا
» الصين تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا
» عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم
» إصابة شرطى فرنسى فى عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس
» «لاسارتي» يمدد راحة لاعبي الأهلي 48 ساعة جديدة
» «الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»
» تفاصيل طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق
» وزير التعليم: إحنا بنعمل قلب مفتوح وفوق دماغنا السلاح
» إخراج زكاة الفطر على العاملين بالمؤسسة جائزة بشرط
» أحمد موسى يعلن توقف برنامجه ..تعرف علي السبب
» ريال مدريد يقدم عرضًا بـ"200" مليون لـ"صلاح" وهذا رده

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار