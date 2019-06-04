الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

أفرجت جمارك الإسكندرية عن شحنات سيارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات و600 مليون جنيه، فى الشهر الخامس بعد تطبيق قاعدة "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها من جمارك الإسكندرية خلال مايو الماضى 3 مليارات و612 مليون جنيه، حصلت عنها المصلحة ضرائب ورسوما بقيمة 969 مليون جنيه. متابعا: "أفرجنا عن 7 آلاف و204 سيارات ملاكى موديلات مختلفة خلال مايو، بحوالى مليار و892 مليون جنيه. وبلغ إجمالى ما سدده مستوردو هذه السيارات من ضرائب ورسوم 528 مليون جنيه".

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن جزءًا كبيرًا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية و"أغادير"، التى تنص على قائمة إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، موضحا أن تلك السيارات أُعفيات من سداد أكثر من 728 مليون جنيه". كما لفت إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 1242 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعى، بقيمة 937 مليون جنيه، وحصلت عنها رسوما بقيمة 161 مليون جنيه، واستفادت تلك الرسائل من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير بإعفاءات بلغت 76 مليون جنيه.

وأكد "نجم" فى تصريحاته، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت كذلك عن 833 رسالة قطع غيار سيارات خلال مايو الماضى، بقيمة 782 مليون جنيه، وحصلت عنها ضرائب ورسوما بقيمة 106 ملايين جنيه، وقد استفادت تلك الرسائل من اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية و"أغادير"، بإعفاءات بلغت 21 مليون جنيه.