» بعد صيام 29 يوما فقط.. سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت سلطنة عمان، أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 للهجرة، أعلنت أن الأربعاء، غرة شهر شوال.

يذكر أن بعض الدول مثل بروناي وباكستان وسلطنة عمان، بدأت شهر رمضان، 7 مايو الماضي، متأخرة بيوم واحد عن أغلب الدول الإسلامية، لذلك تحرت الهلال الثلاثاء.

والإثنين، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت ولبنان والجزائر وليبيا، أن الثلاثاء 4 يونيو الجاري، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وتتوافق بداية العيد في تلك الدول مع تركيا، حيث يبدأ فيها العيد، الثلاثاء، بحسب ما أعلنته السلطات التركية، استنادا إلى حسابات فلكية.

فيما أعلنت كل من مصر وفلسطين والأردن وتونس، أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من الشهر الجاري، هو أول أيام العيد.

وشهدت كل من سوريا واليمن والعراق انقساما بشأن غرة شهر شوال، فبينما أعلنت جهات أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، قالت أخرى إن العيد يبدأ الأربعاء.