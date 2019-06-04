«السيسي» يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكتب الرئيس على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك" تهنته للشعب المصري.

وجاء في التهنئة: "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات، وأغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجدداً عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".