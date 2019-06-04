المغرب يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد
"آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر
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«السيسي» يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد
ليفربول يعلن رحيل الثنائي «ستوريدج» و«مورينو»
مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.. وقطر تعلن موقفها
الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»
«الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»
مظاهرات بالسودان بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط المجلس العسكري
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