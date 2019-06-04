المغرب يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

04 يونيو 2019 - 11:42 م

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن عيد الفطر هو الأربعاء.



جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

