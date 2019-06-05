استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد

05 يونيو 2019 - 12:00 ص

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من الإفراط في تناول الطعام نهار يوم العيد.



وطالب موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، خلال أيام العيد الثلاثة بتناول أكل خفيف في الفطار يكون بديل السحور مع أكل الوجبة الأساسية وقت أذان المغرب.

