استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد

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بالصور.. احتفالات العيد حول العالم
بالصور.. احتفالات العيد حول العالم

المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من الإفراط في تناول الطعام نهار يوم العيد.
وطالب موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، خلال أيام العيد الثلاثة بتناول أكل خفيف في الفطار يكون بديل السحور مع أكل الوجبة الأساسية وقت أذان المغرب.
وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه على مدار الثلاثين يوما في شهر رمضان الوجبة الأساسية يتم تناولها مع آذان المغرب، محذرا من أكل الكحك وغيرها من أكلات العيد.


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