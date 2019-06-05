تعليق مثير من فرج عامر على بيع تركي آل الشيخ لبيراميدز

05 يونيو 2019 - 05:21 ص

أكد فرج عامر - رئيس نادي سموحة - حزنه على قرب رحيل تركي آل الشيخ عن الاستثمار الرياضي بعد تلميحه ببيع نادي بيراميدز.



وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ""كنت أتمني أن تستمر وتنمو وتشمل اندية استثمارية عربية متعددة، اكيد كانت حتنعش الرياضة المصرية وبالاخص كرة القدم ، الغريب ان البيع تم فجأة بالرغم من اعلان مالكه رغبته في استثمار 890 مليون جنيه في تدعيمه هذا العام ، الخاسر الأكبر من هذا البيع هو كرة القدم ".