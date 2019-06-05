الرئيس يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك
الدولار يتراجع أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم
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تلميح جديد من "تركي آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"
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تعليق مثير من فرج عامر على بيع تركي آل الشيخ لبيراميدز
ماذا تفعل لو فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد؟
أحمد عادل شعبان
ظهر
فجر
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