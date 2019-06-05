تلميح جديد من "تركي آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

05 يونيو 2019 - 08:17 ص

واصل تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - تلميحاته بخصوص رحيله عن مصر وبيع النادي .



وقال "آل الشيخ" في تغريدة فجر اليوم: " "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة، ولتجربة أخرى إن شاء الله.





وأكد مالك بيرامديز في منشور آخر بالساعات الماضية: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر"