محمد صلاح ينعي شهداء العريش

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متابعات - أمينة عبد العال

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الغربية

محمد صلاح

ليفربول

نعي   محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري و لاعب ليفربول الإنجليزي شهداء كمين العريش.

وغرد علي الصفحة الرسمية له علي " تويتر"قائلا:"البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن".

جدير بالذكر أن التليفزيون المصري، أعلن في نبأ عاجل، وقوع هجوم عناصر إرهابية على كمين أمني بشمال سيناء، ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران.


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