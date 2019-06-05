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الثانوية العامة

التعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

التعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

الحياة السياسية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

متابعات - أمينة عبد العال

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وزارة التعليم

التعليم

الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الثانوية العامة سيتم إجرائها في موعدها، نافية ما تردد على بعض مواقع المعلمين عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول تأجيل امتحانات بعض مواد الثانوية العامة بسبب مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح مصدر مسئول بديوان عام الوزارة، أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، ولم يتم تغيير أية مواعيد خاصة بأية مادة حتى الآن، مناشدا الطلاب بعدم الانسياق وراء ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومة فقط من الوزارة أو مديريات التعليم والإدارات التابعة لها لتلاشي الوقوع في أية أخطاء.

وتنطلق مباريات كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يونيو الجاري، بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2019، ما يعتبره البعض يؤثر بالسلب على الطلاب عشاق كرة القدم، خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر.


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