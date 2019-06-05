27 ألف متطوع بالمتنزهات خلال العيد للتوعية بأضرار التعاطي

05 يونيو 2019 - 01:27 م

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بمناسبة عيد الفطر مبادرة "عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطي.. عيش في أمان من غير دخان" وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بالحدائق العامة والمنتزهات على مدار أيام العيد، ويشارك في الجملة متطوعة الصندوق والذي يصل عددهم إلى 27 ألف.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وأيضا توعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وكذلك حيث يتم تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد.