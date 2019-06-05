» كلمات مؤثرة من شيرين رضا عن شهداء كمين العريش

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شيرين رضا
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متابعات - أمينة عبد العال

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وجهت الفنانة شيرين رضا كلمات مؤثرة لشهداء كمين العريش.

وكتبت "رضا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحم الله شهداء كمين سيناء الأبطال ويا رب صبر أهلهم على هذا الفراق العظيم".

يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين . 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الضيف" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض.



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