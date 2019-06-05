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إصابة إسرائيلي طعنًا قرب تل أبيب

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أصيب إسرائيلي اليوم الأربعاء، بجروح متوسطة بعد طعنه بسكين في مدينة رامات هشارون (وسط)، القريبة من تل أبيب.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، أن شخصا طعن، إسرائيليا في الجزء العلوي من جسده وأصابه بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف أن منفذ الطعن فر من المكان، لكنه لفت إلى عدم الجزم بدوافع الحادث.

وأشار الموقع أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال بحث عن المهاجم وتحقق في خلفية الحادث.


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