قرار عاجل من الترجي ردًا على إعادة نهائي أبطال أفريقيا

قرر نادي الترجي التونسي اللجوء للمحكمة الدولية لكرة القدم "كاس" في سويسرا بعد قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بسحب لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم منه.

وكانت اللجنة التنفيذية للكاف قررت إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي وإقامتها على أرض محايدة بعد أمم أفريقيا 2019.

وكانت المباراة توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو var ، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".